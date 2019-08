Crystal Palace-Betis: intesa per Camarasa, prestito con obbligo di riscatto

© foto di J.M.Colomo

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna il Betis Siviglia avrebbe trovato un accordo per la cessione di Victor Camarasa al Crystal Palace. La squadra inglese verserà 1,5 milioni di euro nelle casse del club spagnolo per il prestito di una stagione e poi sarà obbligato a pagare altri 13,5 milioni di euro per il riscatto del giocatore a fine stagione.