Crystal Palace, continua la vicenda Zaha: rifiutati 60 milioni dall'Everton

Continua la vicenda Zaha in casa Crystal Palace. L'attaccante ivoriano, accostato anche all'Arsenal, vuole lasciare il club londinese. Al momento, come riportato dal Daily Mail, le eagles hanno rifiutato un'offerta di 52 milioni di sterline per l'attaccante, circa 60 milioni di euro. Nelle prossime ore i toffees proveranno una nuova offensiva per poter arrivare al calciatore classe 1992.