Crystal Palace, de Boer: "Club prestigioso, sono davvero onorato"

Frank de Boer è il nuovo tecnico del Crystal Palace. Queste le prime parole dell'allenatore olandese: "Ho davvero buone sensazioni su questo club, sono davvero eccitato per questa nuova avventura. Il Crystal Palace è un club che può crescere tanto, sono onorato di essere stato scelto da un club storico conosciuto in tutto il mondo. Non vedo l'ora di iniziare l'avventura in Premier League".