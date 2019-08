Crystal Palace-Everton: anche Kean parte dalla panchina. Le formazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come accaduto a Joao Cancelo nel 5-0 del Manchester City al West Ham, anche Moise Kean inizierà la propria avventura in Premier League in panchina. L'ex Juventus non è stato infatti scelto come titolare da Marco Silva nell'undici che sfiderà il Crystal Palace.

Crystal Palace (4-3-3): Guaita, Ward, Dann, Kelly, Van Aanholt, Meyer, Milivojevic, McArthur, Ayew, Townsend, Benteke. Allenatore: Hodgson. A disposizione: Hennessey, Kouyaté, Zaha, Wickham, McCarthy, Camarasa, Cahill.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Andre Gomes, Schneiderlin; Richarlison, Sigurdsson, Bernardi; Calvert-Lewin. Allenatore: Silva. A diposizione: Lossl, Holgate, Gbamin, Davies, Walcott, Tosun, Kean.