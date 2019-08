Crystal Palace, Hodgson: "Buona prestazione, Zaha ha fatto bene"

© foto di Imago/Image Sport

Inizia con un pareggio il campionato del Crystal Palace che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Everton. Dopo la gara il tecnico Roy Hodgson ha detto: "La nostra prestazione nel secondo tempo è stata buona, due squadre alla pari in campo. Sono abbastanza contento che siamo stati in grado di giocaree come abbiamo fatto e abbiamo avuto sicuramente delle possibilità di segnare. Siamo andati molto vicini ai tre punti ed è stata una prestazione grintosa e coraggiosa. È stato uno 0-0 perché entrambe le squadre hanno saputo difendersi. Zaha? Ha fatto abbastanza bene nonostante sia fuori da tre settimane, ha fatto quello che speravamo potesse fare: creare opportunità, mettere Max Meyer nell'uno contro uno".