Il tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Norwich. Questo il suo pensiero sul mercato ed in particolar modo su Wilfried Zaha, giocatore ambito da molti top club britannici: "Zaha semplicemente non è in vendita, quindi non mi servono le rassicurazioni da parte della società. Non stiamo cercando di venderlo semplicemente perché vogliamo che resti con noi, nessuno nel club pensa alla cessione. Poi c'è da dire che nessuno può prevedere le offerte e nei compiti dei dirigenti c'è anche quello di prenderle tutte in considerazione. Ma di certo non stiamo cercando di vendere Zaha".