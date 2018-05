Crystal Palace, Hodgson: "Grande annata per noi, dispiace per lo Stoke"

Dopo la vittoria del Crystal Palace per 1-2 che ha condannato lo Stoke City alla retrocessione in Championship, il tecnico della squadra ospite Roy Hodgson ha così commentato il match: "Sono veramente orgoglioso della prestazione della mia squadra, ma al tempo stesso mi dispiace per i nostri avversari. Ogni squadra ha il suo direttore d'orchestra, ma qui non c'è un unico leader: sono molto soddisfatto di questa stagione".