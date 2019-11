© foto di Insidefoto/Image Sport

Una sconfitta da dimenticare in fretta per il Crystal Palace contro il Chelsea a Stamford Bridge, questo il commento del tecnico Roy Hodgson al termine dell'incontro. "Non ho critiche nei confronti della squadra. l secondo gol è stato un po ‘sfortunato, stavamo iniziando a crescere per cercare il gol, la palla si è impennata. Non ci siamo arresi. Abbiamo perso contro Man City e Leicester, ma non sono deluso dalla prestazione".