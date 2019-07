© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Crystal Palace, Roy Hodgson ha parlato della situazione di Wilfred Zaha, ammettendo di essere ignaro di ciò che sta succedendo: "La maggior parte di quello che sta succedendo con Wilfried sta succedendo tra lui e il presidente e io non posso illuminarvi affatto. So quello che sapete voi. Lo so leggendo sui siti o sui giornali. C'è l'offerta dell'Everton? Non lo so".