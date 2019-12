Crystal Palace, Hodgson: "Sì agli acquisti invernali ma con saggezza"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in casa del Crystal Palace, il tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson ha parlato anche del mercato invernale: "Ne ho parlato con i dirigenti. E' un nostro desiderio coinvolgere i giocatori che possono aiutarci. Avevamo quel desiderio in estate ma non siamo riusciti ad esaudirlo e vogliamo riprovarci. Tutto dipende dal trovare il giocatore giusto, dall'aspetto economico e dalla volontà del giocatore. È importante spendere i soldi con saggezza e prendere i giocatori che capiscono cosa è il Crystal Palace: duro lavoro, disciplinato, con molta qualità".