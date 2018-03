Crystal Palace-Liverpool 1-2, pazzesco Salah: il Faraone ancora decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pur con due partite in più rispetto al Manchester United, il Liverpool supera i Red Devils in Premier League. A decidere è per adesso il 2-1 finale con cui la formazione di Jurgen Klopp ha ribaltato il risultato contro il Crystal Palace. Dopo il vantaggio su rigore delle Eagles con Milivojevic, il pari è arrivato al 49' con Mane. A decidere, il 'solito' Mohamed Salah all'84esimo minuto di gara, al ventinovesimo gol in trentadue partite coi Reds.