Crystal Palace-Liverpool, le formazioni: out Salah, Robertson recupera

Robertson recupera, Salah no. Sono queste le notizie che emergono dalle formazioni ufficiali di Crystal Palace-Liverpool, sfida di Premier League che precede il confronto dei Reds con il Napoli, in programma per mercoledì prossimo. I due hanno dovuto combattere con un infortunio alla caviglia, ormai superato. Ecco le due formazioni.

CRYSTAL PALACE (4-3-3-): Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt; Milivojevic, Kouyaté, McArthur; Townsend, Zaha, Ayew

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Firmino, Mané