© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sky Sports UK informa come il Crystal Palace abbia presentato un'offerta ufficiale all'Everton per arrivare ad un suo centrocampista, James McCarthy. Per l'irlandese, anche se è nato a Glasgow, in Scozia, classe '90 le Eagles hanno proposto 10 milioni di euro ai Toffees. Il calciatore ha solamente un anno residuo di contratto con la società in maglia blu di Liverpool.