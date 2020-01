© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Obiettivo di mercato in attacco, scrive il The Times, per il Crystal Palace. Le Eagles infatti avrebbero messo nel mirino Cenk Tosun, attaccante turco di 28 anni attualmente in forza all'Everton. Acquistato dal Besiktas nel 2018, il centravanti non si è mai imposto come avrebbe voluto con la maglia dei Toffees, e per questo potrebbe valutare un trasferimento a Selhurst Park. Peraltro il Crystal Palace lo cercava già ai tempi della sua militanza in Turchia.