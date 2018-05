Crystal Palace, proseguono le trattative per il rinnovo di Cabaye

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continueranno nei prossimi giorni le trattative per il rinnovo di Yohan Cabaye. La dirigenza del Crystal Palace infatti sta cercando di convincere il giocatore francese che ha il contratto in scadenza a restare a Londra e come ha confermato Hodgson le trattative vanno avanti: "Il club avrà ovviamente altre conversazioni con Yohan e il suo agente. Cabaye ha fatto un ottimo lavoro con noi quest'anno", ha detto il tecnico del Palace.