Dovesse andar via Wilfried Zaha, per il quale le voci di un approdo al Chelsea restano sempre vive, il Crystal Palace avrebbe già individuato il sostituto. Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, infatti, nel mirino degli Eagles ci sarebbe Cenk Tosun (28) dell'Everton. L'idea è quella di chiedere il prestito ad Ancelotti, che non lo considera un titolare.