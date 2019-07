Crystal Palace, si pensa al ritorno di Clyne per rimpiazzare Wan-Bissaka

© foto di Insidefoto/Image Sport

Possibile ritorno al Crystal Palace, dove ha iniziato la sua carriera, per Nathaniel Clyne. Secondo il Daily Mail, gli Eagles sono in trattative con il Liverpool per accaparrarsi il 28enne. Il giocatore andrebbe a sostituire Aaron Wan-Bissaka, che il mese scorso ha lasciato Selhurst Park per accasarsi al Manchester United.