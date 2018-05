Crystal Palace, Zaha: "Non sarei spaventato dal trasferimento in una big"

Wilfried Zaha ci riprova? Dopo l'esperienza fallimentare al Manchester United, l'attaccante ivoriano è tornato al Crystal Palace, dove ha ritrovato la propria dimensione. E l'attenzione delle big. Ne ha parlato il diretto interessato a Sky Sports: "Ci saranno sempre speculazioni, sto cercando di tenere la testa bassa e giocare il mio calcio. Mi sto divertendo, ho un contratto col Palace e non mi vedo altrove. Andare in una grande non mi spaventerebbe, se ci fosse l'opportunità non sarei di certo spaventato dal mio passato, sono una persona diversa e un calciatore diverso. Sono ambizioso, e penso di essere un buon calciatore".