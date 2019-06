Crystal Palace, Zaha vuole partire ma il club lo valuta 85 mln

Wilfried Zaha vuole lasciare il Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Sky Sports infatti, il giocatore vorrebbe restare a Londra e partecipare alle coppe europee. L'Arsenal ha avviato i primi contatti per l'attaccante, ma gli Eagles non vorrebbero privarsi del giocatore. Per cederlo il club chiede almeno 85 milioni di euro.