CSKA, Akinfeev: "Roma grande squadra, ce la giocheremo alla pari"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato in conferenza stampa Igor Akinfeev, portiere e capitano del CSKA Mosca, in vista del match di domani sera contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il CSKA Mosca è in corsa per la qualificazione, cosa ci dobbiamo aspettare? Quando una squadra gioca nella Champions League ci si deve sempre aspettare molto. Giocheremo come possiamo, speriamo di fare una grande partita, abbiamo già dimostrato di saper giocare alla pari con il Real Madrid speriamo di ripeterci. Nelle partite di Champions bisogna sempre dare sempre il meglio, loro sono una grande squadra".