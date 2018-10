CSKA, Goncharenko: "All'intervallo giocatori increduli per il vantaggio"

© foto di Federico Gaetano

Viktor Goncharenko ha commentato la clamorosa vittoria casalinga del suo CSKA contro il Real Madrid: "All'intervallo ho dovuto calmare la squadra, c'era chi non poteva credere al vantaggio. L'avvio di ripresa è stato migliore del finale del primo tempo, abbiamo avuto anche occasioni per raddoppiare. Non so se ci fosse il secondo giallo per Akinfeev, spero sia squalificato per un solo turno perché è molto importante per noi. Vlasic sta avendo un ottimo rendimento, non soltanto in questa gara. Si è adattato rapidamente e ha capito che deve essere il leader di uno spogliatoio così giovane, aiutando sia in attacco che in difesa. È ambizioso e possiamo dire che il suo gol ha sconfitto il Real".