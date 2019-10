CSKA, Goncharenko: "Contro il Ferencvaros partita chiave per il girone"

© foto di Federico Gaetano

Victor Goncharenko, allenatore del CSKA Mosca, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros: "Abbiamo visto molte partite del Ferencvaros. Abbiamo giocato contro il Ludogorets che loro hanno affrontato anche nelle qualificazioni Champions. Conosciamo il loro modo di stare in campo e sappiamo che hanno tre giocatori ucraini in mediana che sono il motore della squadra. Sarà una sfida ad alta intensità energetica e la squadra dovrà far tesoro delle critiche rispetto alla poca forza negli ultimi minuti delle partite e credere in ciò che stiamo facendo. Non ci siamo mai risparmiati in Europa e non capisco come un'idea del genere possa mai uscire dalle mie labbra. Stiamo provando a giocare sempre con la stessa intensità, in campionato e nelle coppe. Domani sarà una partita chiave per il passaggio del turno. Viste le due precedenti sconfitte dobbiamo pensare a vincere e recuperare terreno. Il morale è alto, siamo determinati a mostrare il nostro calcio".