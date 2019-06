CSKA Mosca, anche l'Arsenal interessato alla stellina Chalov

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per Fedor Chalov, attaccante 21enne in forza al CSKA Mosca. Secondo le informazioni riportate da Sky Sports uk, sul giovane russo, oltre a Siviglia e Monaco ci sarebbe anche l'Arsenal, che ha ammirato da vicino le qualità del centravanti nella scorsa edizione dell'Europa League. Chalov è stato convocato in Nazionale maggiore ad aprile e ha esordito contro il Belgio. Ha ancora tre anni di contratto con la formazione moscovita.