In questa stagione 6 gol in 27 presenze con il CSKA Mosca e la sensazione di trovarsi di fronte ad un bel talento made in Russia. Fedor Chalov (21) è il calciatore più in vista nel sodalizio della capitale e già qualche mese fa ha attirato a sé gli occhi del Chelsea, sempre attento grazie ad Abramovich ai gioiellini russi. Adesso anche il Brighton si è aggiunto alla lista di pretendenti e potrebbe fare un tentativo già per gennaio.