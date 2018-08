CSKA Mosca, Magnusson verso il sorteggio: "Voglio sfidare Juve e CR7"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il difensore del CSKA Mosca, Hordur Magnusson, ha parlato a Sport24.ru del sorteggio di oggi di Montecarlo che vede i russi inseriti in terza fascia. "Dalla prima fascia vorrei la Juventus. Sarebbe bello tornare a Torino per sfidare i miei ex compagni. Contro Cristiano Ronaldo la mia Islanda ha giocato a Euro 2016. Io ero in panchina ma sono pronto a sfidare lui come tutti".