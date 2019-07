CSKA Mosca, mezza Premier League sul giovane Fedor Chalov

INTER, PUGNO DURO DI CONTE CON ICARDI, CHE DA OGGI SI ALLENA DA SOLO. FIORENTINA, LA SETTIMANA DI LIROLA. LAZIO, INVESTIMENTO PER IL FUTURO: QUADRIENNALE PER KIYINE, CHE VA IN PRESTITO ALLA SALERNITANA. E LA ROMA VUOLE CHIUDERE PER ALMENDRA - È ormai finita la storia tra l’Inter e...