CSKA Mosca, Pomazun: "Che emozione giocare all'Olimpico"

Ilya Pomazun, portiere del CSKA Mosca, ha parlato ai microfoni di Premier TV Channel dopo la sfida persa con la Roma: "Le emozioni che ho vissuto questa sera sono indimenticabili, giocare in uno stadio del genere è incredibile. Nel secondo gol non siamo stati fortunati. All'inizio della partita la Roma poteva segnare qualche gol, ma non ci sono riusciti. Ma nel momento in cui siamo usciti hanno trovato il gol Certo, questa partita ci darà maggiore fiducia. I miei compagni di squadra mi hanno fatto i complimenti dopo la partita", riporta Vocegiallorossa.it