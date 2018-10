CSKA Mosca, Sigurdsson: "Volevamo vincere ma ci siamo sbriciolati"

© foto di www.imagephotoagency.it

Arnor Sigurdsson, centrocampista del CSKA, ha parlato in zona mista dopo il ko subito in casa della Roma: "Eravamo qui per portare a casa i tre punti. Siamo entrati bene nella partita e abbiamo creato anche un paio di occasioni da gol, ma poi la Roma ha segnato e da lì la gara ha preso un'altra piega. Ci siamo sbriciolati. Nella partita contro il Real Madrid abbiamo dimostrato di essere forti e di saper battere chiunque, quindi perché non combattere per i tre punti qui? Ma oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo bisogno di avere fiducia in noi stessi. Correggeremo ciò che necessita di correggere e ripartiremo dalle cose buone fatte oggi. Dobbiamo lottate fino all'ultimo e concentrarci sulla partita di ritorno, e poi vedremo. I nostri tifosi sono stati incredibili. Ci aiutano, anche nei momenti difficili, quindi siamo estremamente grati a loro", riporta vocegiallorossa.it