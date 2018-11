CSKA Mosca-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali: Chalov sfida Chory

L’ex promessa del calcio belga, con un passato in Italia con le maglie di Brescia, Ascoli, Vicenza e Roma, Ismail H’Maidat a 23 anni è ormai da considerarsi un ex calciatore vista la condanna a 46 mesi di carcere a causa di una serie di rapine a mano armata (a supermercati, distributori...

L'ex promessa H’Maidat condannato a 46 mesi di carcere per rapina

Clamoroso dalla Spagna: il PSG libererà Neymar in cambio di 200 milioni

Barça, Rafinha si opera il 4 dicembre. E non sarà sostituito sul mercato

Secondo successo di fila per il Newcastle di Benitez: Burnley battuto 2-1

Busquets: "Futuro? Io e il Barça siamo fatti l'uno per l'altro"

Mundo Deportivo su Roma-Real Madrid: "Una sfida per Solari"

AS e l'avvertimento di Solari: "Non si vince se difendiamo male"

Il Daily Express e lo sfogo di Mourinho: "Go home"

Chelsea, Hazard: "Non puntiamo al titolo ma a entrare in Champions"

Atletico Madrid, possibile operazione al piede per Diego Costa

West Ham, Arnautovic vuole partire ma per gli Hammers è incedibile

AEK-Ajax, le formazioni: Livaja titolare. Dolberg in avanti per i lancieri

L'ex promessa H’Maidat condannato a 46 mesi di carcere per rapina

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra CSKA Mosca e Viktoria Plzen, gara valida per la quarta giornata del Girone G di Champions League:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy