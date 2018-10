CSKA Mosca, Vlasic: "Dzeko un esempio ma devo batterlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del CSKA Mosca Nikola Vlasic, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della prossima sfida contro la Roma: "Dzeko per me è stato un modello, giochiamo in ruoli diversi ma lui è bravo non solo a segnare. E' il migliore dei giallorossi ma lo devo battere. La Roma era più forte l'anno scorso, ora ha più giovani che devono fare esperienza. E' comunque una bella squadra. Mi dispiace che Coric, un amico, non stia giocando. E' un talento. Futuro in Italia? Non puoi arrivare in Serie A e pretendere di giocare subito come alcuni miei connazionali. Perciò credo che almeno fino a 25-26 anni non potrei accettare offerte da club italiani. Voglio prima crescere e completarmi".