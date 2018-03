CSKA, Natcho: "Felici di sfidare l'Arsenal, possiamo andare avanti"

© foto di Federico De Luca

Sul sito ufficiale della UEFA troviamo le parole di Bibras Natcho, centrocampista del CSKA Mosca: "Tutti sanno che l'Arsenal è una squadra molto forte. Non avevo preferenze prima del sorteggio perchè solo i migliori club restano in corsa nella competizione. Sono felice di sfidare in Gunners. Penso che abbiamo delle chance di andare avanti".