CSKA-Real Madrid, As: "Gol cercasi a Mosca"

Premere F5 per aggiornare la pagina 12.03 - DAVIDE CHIUMIENTO, DOPPIO EX, SULLO YOUNG BOYS - Queste le parole ai microfoni di 'Tuttojuve.com' di Davide Chiumiento, doppio ex della sfida di questa sera: "In Svizzera la situazione è cambiata, perché il Basilea dominatore per diversi...