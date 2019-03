© foto di Imago/Image Sport

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato alla vigilia della gara contro la Russia della gara e degli indisponibili. "Lukaku non ci sarà: è il capocannoniere della nostra Nazionale, con noi dall'età di sedici anni in pratica ma non è disponibile. Ora resta con noi, dopo la Russia vedremo se ci sarà per Cipro". poi sui singoli. "Benteke e Basthuayi sono pronti a sostituirlo. Tielemans e Dendoncker vivono due grandi momenti e pure Praet sta impressionando davvero tanto".