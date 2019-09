© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della vittoria contro San Marino, il ct del Belgio Roberto Martinez ha spiegato a il motivo dell'esclusione dall'undici titolare di Romelu Lukaku, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti: "Lukaku ha avuto un'estate difficile. Non volevo che giocasse due partite in quattro giorni, vista la preparazione e i viaggi che ha fatto sin qui; non credo che sarebbe stata una buona idea lasciarlo giocare. Comunque, con la Scozia ci sarà sicuramente", le parole riportate da fcinternews.it.