CT Costa Rica: "Navas fondamentale. Non capisco perché non giochi nel Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keylor Navas sta vivendo una stagione atipica nel Real Madrid. Con l'arrivo di Courtois il suo spazio si è ridotto. Il selezionatore della Costa Rica Gustavo Matosas, interrogato sulla questione, ha detto ad AS: "La cosa più importante è che Navas sia felice e questo non succede quando non gioca. E' un gran portiere e nessuno riesce a capire perché non giochi. E' stato titolare in tre Champions che ha vinto e avrebbe dovuto continuare. Per la nostra nazionale è fondamentale, ho la certezza che prenderà la decisione che lo renderà contento".