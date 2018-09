Ct Croazia: "Kovacic ha fatto benissimo ad andare al Chelsea"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Sportske Novosti, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha commentato il trasferimento di Mateo Kovacic dal Real Madrid al Chelsea: "Mateo ha fatto benissimo a cambiare squadra. Ha bisogno di minuti e continuità per crescere. Nel Real Madrid aveva troppo poco spazio, non era sufficiente per uno come lui. Kovacic ha un potenziale enorme e deve titare fuori tutte le sue qualità giocando sempre. Spero che al Chelsea possa avere un ruolo importante".