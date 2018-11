Ct Portogallo: "Italia in crescita. CR7 deve vincere il Pallone d'Oro"

© foto di Imago/Image Sport

"Non ho chiamato nessuna artiglieria pesante, la squadra ha risposto molto bene nelle ultime partite che abbiamo fatto. Sono contento e voglio che continuiamo così". Nel corso della conferenza stampa indetta per annunciare i convocati per le sfide di Nations League contro Italia e Polonia, Fernando Santos, ct dei lusitani, spiega i motivi del ritorno di José Fonte, Raphael Guerreiro, João Mário e André Gomes, quattro componenti della selezione campione d'Europa in carica. "Nessuno è escluso dalla Nazionale - ha aggiunto -. Il futuro dirà cosa accadrà, è un'evoluzione naturale e non vale la pena fare previsioni. Non ho il dono della divinazione, non so chi saranno i giocatori convocati a marzo".

Su Cristiano Ronaldo: "Della sua esclusione ho già parlato in passato. Posso dire solo che Cristiano merita di vincere il Pallone d'Oro, sarebbe un'ingiustizia se non lo vincesse lui".

Sulla gara contro l'Italia del prossimo 17 novembre: "Il Portogallo gioca sempre per vincere. È stato così fin da quando sono arrivato. Affronteremo un'Italia in crescita, una Nazionale con un profilo differente e che è reduce da un'ottima prova con la Polonia. Gli azzurri hanno ancora possibilità di qualificarsi e daranno il 100%. Occhio poi anche alla Polonia, che vorrà invece invertire il trend delle ultime partite".