Ct Portogallo: "Le parole di Modric dimostrano la grandezza di CR7"

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato dopo il pareggio in amichevole contro la Croazia, commentando le parole di Modric su Ronaldo (il centrocampista croato ha elogiato CR7 per essersi congratulato con lui per il premio Uefa "Giocatore dell'anno"): "Questa è la prova di come Cristiano abbia dato un esempio di fair play, contrariamente a quanto si dice spesso. Grazie alle parole di Modric si capisce ancora meglio la grandezza di Cristiano".