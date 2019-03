© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Aljaksandr Chackevic, allenatore della Dinamo Kiev, ha presentato così in conferenza stampa l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Chelsea: "Non importa se il Chelsea non vive il suo momento migliore, abbiamo entrambe il 50% di chance di passare. Il campionato inglese è molto difficile, ci sono tante squadre importanti che lottano per le prime posizioni. Noi comunque non cambieremo il nostro stile di gioco, siamo pronti".