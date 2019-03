© foto di LR Press

Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo Zagabria, ha presentato così l'andata degli ottavi di finale di Europa League col Benfica: "Il Benfica è sicuramente il grande favorito, ma con la massima aggressività, disciplina, concentrazione e talento possiamo battere ogni rivale. Lo abbiamo studiato a lungo, guardando le loro ultime partite sia in campionato che in Europa League. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per 90 minuti, sono convinto che possiamo farcela. Kovac e il suo Bayern Monaco hanno affrontato proprio il Benfica nella fase a gironi, vincendo in entrambe le occasioni. Mi sono fatto dare qualche consiglio (ride, ndr)".