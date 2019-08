Da Aarons a Foden: la BBC e i 7 crack della prossima Premier

© foto di Insidefoto/Image Sport

La BBC ha stilato la lista di sette Under 20 pronti a emergere in questa Premier League che sta prendendo il via stasera con Liverpool-Norwich. In casa Canaries c'è il miglior giovane della scorsa Championship, il difensore Max Aarons, terzino destro diciannovenne. Poi la stella assoluta del Manchester City, il centrocampista offensivo Phil Foden. Il terzo nome è il centrocampista diciannovenne, 26 presenze nella scorsa Premier League con la maglia del Wolverhampton, Morgan Gibbs-White. Il quarto è la baby punta Mason Greenwood del Manchester United, possibile crack del dopo Romelu Lukaku. Terzino sinistro e centrale, in casa Bournemouth occhio al ventenne Lloyd Kelly, per il Chelsea c'è il pupillo di Frank Lampard, il trequartista ex Derby County ma scuola Blues, Mason Mount. Chiude la lista il settimo nome, Callum Slatter, ventenne centrocampista del Southampton.