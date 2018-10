Da Paco Alcácer a Paco Al Kaiser. Il gioco di parole è presto fatto, complice il trasferimento della scorsa estate dal Barcellona al Borussia Dortmund per ritrovare la giusta continuità e il feeling con il gol. Quello, probabilmente, l'attaccante ex Valencia non l'ha mai perso come testimonia l'ottimo impatto in Bundesliga. Tre presenze nel campionato tedesco, sei gol: 81' trascorsi in campo, per una media di una rete ogni 14'. Numeri straordinari, che quasi mettono in discussione la decisione del Barça di salutarlo a cuor leggero se non fosse per l'attacco atomico della formazione blaugrana. Per Alcacer, inoltre, una rete in una presenza in Champions con i gialloneri oltre le marcature messe a segno con la Spagna: doppietta contro il Galles a settembre, a segno anche ieri nella sconfitta in Nations League contro l'Inghilterra. In nazionale, in totale, ha già collezionato 15 presenze e nove gol. Rendimento che lo lancia tra le prime scelte del ct Luis Enrique, che lo volle al Camp Nou nell'estate 2016. Il classe '93 si candida a essere uno dei calciatori in lizza per la Scarpa d'oro, il Borussia Dortmund sogna invece di tornare a vincere la Bundes grazie ai gol del bomber arrivato dalla penisola iberica.