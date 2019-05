© foto di Imago/Image Sport

"Temevo che la mia stagione fosse finita". Parola di Kevin de Bruyne, ai microfoni della tv ufficiale del Manchester City. Il belga è una delle stelle dei campioni d'Inghilterra, ieri vincitori del titolo in una lotta pazzesca contro il Liverpool all'ultimo tuffo. "Dopo l'infortunio col Tottenham ho detto ai medici 'lasciatemi stare, vado in vacanza. Ho chiuso'. Invece sono riuscito a recuperare ed è veramente speciale vincere questo titolo". "E' il trofeo che ci dà più soddisfazione -ha spiegato il capitano, Vincent Kompany, connazionale di De Bruyne-. Il Liverpool è stato eccezionale: non meritavano il secondo posto, in verità, ma siamo davvero felici. La vittoria all'Etihad contro di loro ha fatto la differenza". "Pensavamo di averlo perso dopo il ko contro il Newcastle -ha spiegato Ilkay Gundogan-, e anche per questo è il campionato che ci ha fatto godere di più".