Da Elton John a Pozzo. Watford in finale di FA Cup, 35 anni dopo

Watford in finale di FA Cup per la seconda volta nella sua storia. Era dai tempi di Elton John presidente che gli hornets non arrivavano così lontano. Era la stagione 1983-84, allenatore Graham Taylor e John Barnes stella della squadra. Non c'era già più Luther Blissett, ceduto proprio nell'estate del 1983 al Milan. 35 anni dopo con la famiglia Pozzo al timone la squadra sogna di alzare per la prima volta il trofeo. Battuto in semifinale il Wolverhampton, altra rivelazione della stagione inglese, per 3-2. Eroe del pomeriggio Gerard Deulofeu, autore di una doppietta fra cui il gol della vittoria ai tempi supplementari. Di seguito le aperture dei giornali inglesi all'impresa di una squadra, che ieri a Wembley, è riuscita a ribaltare una partita che la vedeva sotto di due reti fino a 12 minuti dalla fine. L'atto conclusivo il 18 maggio, sempre a Wembley, contro il Manchester City.