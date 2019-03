Da Ibra e Sneijder a Tadic e Ziyech. L'Ajax torna a far paura in Europa

Era dal lontano 2002-03 che l’Ajax non accedeva ai quarti di finale di Champions League. Quella era una squadra di giovani campioni che avrebbero poi dominato il panorama europeo per almeno un decennio: da Cristian Chivu e Maxwell in difesa, ai centrocampisti Wesley Sneijder e Rafael van der Vaart fino a Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Una bella gioventù (anche se qualcuno come Mido non mantenne le promesse) guidata da alcuni grandi vecchi del club come Jari Litmanen, Aaron Winter o Tomas Galasek che finì la propria corsa europea contro il Milan, poi campione, solo al termine di una gara di ritorno combattutissima e vinta dai rossoneri per 3-2.

I talenti di oggi hanno altri nomi, sono il frutto di una lunga programmazione che ha tenuto l’Ajax spesso ai margini del calcio che conta, ma che sta dando frutti importanti: André Onana, Matthijs de Ligt, Nicolas Tagliafico, Hakim Ziyech, Kasper Dolberg sono infatti sogni più o meno proibiti dei grandi club europei e probabilmente non resteranno ancora a lungo ad Amsterdam. A questi si aggiunge il più maturo Dusan Tadic che all'alba dei 30 anni sembra vivere una seconda giovinezza e aver trovato il posto giusto in cui disegnare calcio sfruttando le sue innate doti tecniche. Intanto incantano l’Europa con un calcio spumeggiante, offensivo e spregiudicato come è da sempre nel DNA dei Lancieri e ora, dopo aver mozzato la testa coronata, si candidano a vera e propria mina vagante nei quarti di finale. Dove, c’è da crederci, tutte le avversarie vorranno evitare i ragazzini terribili di Erik ten Hag.