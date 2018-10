Da Jardim a Lopetegui: tempo e risultati, i due nemici degli allenatori

© foto di Imago/Image Sport

"Ma non ti sembra di vederlo solo?". Gianni Morandi, nella sua canzone L'allenatore, mette in evidenza la condizione principale dell'esistenza di ogni mister: la solitudine, appunto. Un destino inevitabilmente legato ai risultati, che spesso mettono alla porta anche chi, in passato, era stato artefice di vittorie storiche e inattese. È il caso di Leonardo Jardim, silurato dal Monaco dopo un lavoro straordinario operato negli anni passati, in particolare nella stagione 2016-17, quando il club del Principato conquistò il titolo francese e raggiunse la semifinale di Champions League (dove si arrese alla Juventus), mettendo in mostra alcuni talenti che oggi sono assolute certezze nel panorama calcistico mondiale, Kylian Mbappé su tutti. Al suo posto è arrivata una leggenda del football come Thierry Henry, ma la situazione non è migliorata.

Poi c'è il tempo, l'altro fattore determinante nella carriera di qualsiasi allenatore. E sembra che ne venga concesso sempre troppo poco: prendete Julen Lopetegui, a cui il Real Madrid ha dato il benservito dopo soli quattro mesi. Nessuna attesa, nessuna fiducia che le cose potessero cambiare: i 90 minuti del Clasico, interminabili per la figuraccia fatta dai campioni d'Europa in carica, sono stati l'ultimo giro di clessidra. Anche Nico Kovac sembrava a un passo dall'esonero, ma le ultime vittorie hanno permesso al Bayern e al croato di respirare. Stesso discorso per Gennaro Gattuso, mentre lo Special One Mourinho è in un periodo molto delicato, forse il più difficile della sua strepitosa carriera. A Manchester non è amato e, forse per la prima volta, non gli hanno messo a disposizione una rosa all'altezza. "In bilico, tra tutti i miei vorrei", cantavano invece i Negramaro. Chissà quanto durerà.