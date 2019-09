Da novello Zidane a sogno dello Chambly. La parabola di Marvin Martin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Etichettato, quand'era più giovane, come un novello Zidane, il centrocampista offensivo Marvin Martin non ha rispettato le attese sul suo conto, e oggi si ritrova ancora senza contratto, svincolato dopo la conclusione del suo contratto con il Reims. Anche se, riporta Le Parisien, presto il suo periodo da disoccupato potrebbe concludersi: il classe '88 infatti si sta allenando ormai da qualche giorno con lo Chambly, club di Ligue 2 (dove occupa attualmente l'11° posto) che spera di poterlo mettere sotto contratto. "Siamo sulla strada giusta per raggiungere un accordo, domani potremmo finalizzare tutto: sarebbe un'ottima opportunità sia per noi che per lui. Sarà un anno più un altro in caso di salvezza", ha dichiarato al quotidiano capitolino il presidente Fulvio Luzi.