Da oggi chiamatelo Mbappé l'uragano: quattro reti al Lione in 13 minuti

Quattro reti in tredici minuti per Kylian Mbappè che contro l'Olympique Lione ha dato il meglio di sè contribuendo alla vittoria per 5-0 del Paris Saint-Germain. Dal 61' al 74' l'attaccante francese ha travolto tutto e tutti, rifilando quattro gol al povero portiere dell'OL Anthony Lopes e annichilendo il Parco dei Principi, caduto ai suoi piedi dopo uno show da urlo. Da oggi chiamatelo Mbappé l'uragano...