Da Pogba a Rashford: il Manchester United alle prese con l'incubo rigori

Da Paul Pogba a Marcus Rashford... Senza ottenere frutti. O meglio, senza riuscire ad invertire una preoccupante tendenza. Questa la situazione con cui si è trovato a fare i conti Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, nel corso dell'ultimo, e a tratti già quasi folle, fine settimana di Premier League. In cui la sua squadra ha lasciato altri punti per strada, e ancora per colpa - anche se non direttamente, a dire il vero - di un calcio di rigore sbagliato.

Con il Wolverhampton era stato Pogba a fallire la chance vittoria dagli undici metri, scatenando su di sé degli ignobili insulti razzisti, diffusi anche via social, che hanno portato il suo allenatore alla scelta (forse anche tecnica, visti i diversi errori) di affidarsi ad un altro tiratore.

E sabato è andata una replica della stessa scena, ma con protagonista diverso. Questa volta l'incaricato di calciare è stato Marcus Rashford, il quale però ha visto infrangersi sul palo interno-fuori il proprio tentativo. E il punteggio rimanere fermo sullo 0-1 per il Crystal Palace. I diavoli rossi sarebbero comunque arrivati al pari a stretto giro di posta dal novantesimo, ricevendo però un'ulteriore beffa in questo avvio di stagione, data la rete della vittoria del Palace firmata Van Aanholt arrivata nei minuti di recupero.