Da Shaqiri a Crouch: lo Stoke giù. E il mercato da sogno è un incubo

© foto di Imago/Image Sport

Jack Butland, che sarà portiere dell'Inghilterra a Russia 2018, è l'estremo difensore del Titanic Stoke City. Che è tracollato fino all'ultima posizione, fino alla retrocessione in Championship. 67 gol subiti in 37 partite e la matematica che condanna i Potters, accusati dal suo numero uno di aver messo in atto una "strategia di mercato che è una vera e propria farsa". Parole durissime, arrivate dopo il ko contro il Crystal Palace che ha regalato la seconda serie britannica ai biancorossi. Da Jesè Rodriguez, arrivato dal PSG e che ha segnato solo un gol in tredici partite fino a Saido Berahino, solo undici da titolare dal gennaio 2017 per 12 milioni di sterline. Senza mai segnare. E' ora con l'Under 23 dello Stoke City, così come Kevin Wimmer, 18 milioni di Pounds per giocare con le riseve. Giannelli Imbula, colpo da record dei Potters, è in prestito al Tolosa, col club che ha scaricato anche altri giocatori e innesti pesanti come Ibrahim Afellay e Bojan Krkic. Lo Stoke City è retrocesso con Xherdan Shaqiri miglior marcatore a soli otto gol. E' andato giù con calciatori di livello internazionale in rosa, dal trentasettenne Peter Crouch a Mame Diouf, miglior attaccante a sole sei reti. Poi Kurt Zouma, dal Chelsea, l'ex Reds Glen Johnson ma pure Joe Allen, icona del Galles, o il centrocampista scozzese Charlie Adam o il talento ventenne egiziano Ramadan Sohbi. La barca è affondata lentamente ma inesorabilmente, sotto i colpi di un mercato che Butland non si è esentato dal criticare e dall'attaccare. In modo legittimo. E durissimo.